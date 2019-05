Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato delle novità di Fortnite introdotte da Epic Games con l’ultimo aggiornamento 9.10. A grande sorpresa non è stata rilasciata nessuna arma nuova. Ricordiamo che l’azienda è solita rilasciare un oggetto di questo tipo ogni settimana. Nei prossimi giorni verrà rilasciata un’arma mai vista prima. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Ebbene sì, Epic Games ha preferito accantonare l’idea di introdurre una nuova arma con l’aggiornamento 9.10. Le motivazioni di ciò sono molteplici. Da una parte è stata aggiunta una nuova modalità esclusiva, dall’altra sono stati introdotti i tanto chiacchierati Punti Caldi. Pare che l’azienda di Fortnite preferisse tenere l’attenzione su queste due introduzioni. Nulla di così grave, un arma nuova arriverà comunque a breve.

Fortnite: ecco le prime caratteristiche della Mitraglietta a Scoppio

Pare che la nuova arma di Fortnite sarà una mitraglietta. Il nome risulta essere già noto “Mitraglietta a Scoppio”. In un certo senso, questa va a sostituire la Mitraglietta Compatta rimossa dal gioco poco tempo fa. Ad anticipare l’arrivo del nuovo oggetto è stato un noto dataminer. Questo ha addirittura pubblicato alcune delle informazioni che le riguardano.

Innanzitutto, la nuova arma potrà essere trovata all’interno della mappa in tre differenti rarità: non comune, comune e raro. Stando a quanto dichiarato, questa avrà un caricatore da 20 colpi. Il danno che l’arma infliggerà nei confronti degli avversari sarà di 25 punti. Al momento, però, non sono stati resi noti i punti per tutte le rarità. Ricordiamo che l’arma vedrà la luce con il lancio dell’aggiornamento contenuto 9.10. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.