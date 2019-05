Nel corso delle ultime settimane, numerosi utenti si sono lamentati per i pochi eventi che Epic Games ha deciso di rilasciare nel corso della Stagione 8 di Fortnite. Ebbene sì, molti videogiocatori si aspettavano di vedere una replica della Stagione 7, ma così non è stato. Per la Stagione 9, invece, i programmi sembrano essere ben differenti. Un evento sta per arrivare.

La Stagione 9 di Fortnite è iniziata da circa 3 settimane e già sta accadendo qualcosa alla mappa di gioco. Negli scorsi giorni, Epic Games ha rilasciato l’aggiornamento 9.10. Questo ha portato all’interno della mappa un cambiamento che fa presagire l’imminente arrivo di un grosso evento. Cosa accadrà? Scopriamo i primi dettagli.

Fortnite: un’entità all’interno dell’iceberg di Picco Polare?

Pare che l’evento in arrivo nei prossimi giorni riguardi il tanto chiacchierato iceberg di Picco Polare. Ricordiamo che questo ha iniziato a subire cambiamenti già a partire dall’ultimo evento della Stagione 8. Allora, un detrito dell’eruzione vulcanica aveva colpito il grosso blocco di ghiaccio fratturandolo. Ad oggi, la frattura è diventata molto più grande e alcune parti dell’iceberg sono collassate. Inoltre, è apparso uno strano suono che sembra provenire dall’interno.

Da ciò che si può intuire pare che ci sia un qualcosa intrappolato all’interno del ghiaccio che spinge verso l’esterno per liberarsi. Nelle scorse ore, un dataminer ha scovato un insieme di audio all’interno dei codici dell’aggiornamento che fanno pensare che si tratti di una sorta di gatto delle nevi. Ovviamente si tratta solamente di supposizioni. Per delle conferme ufficiali bisognerà aspettare i prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.