Facebook ha intenzione di fare grandi cose con i suoi social. Nelle scorse settimane, l’azienda ha tenuto un importante evento durante il quale ha esposto tutte le novità in arrivo. Sicuramente, uno dei principali prodotti che la casa vuole migliorare risulta essere Instagram. Nelle scorse ore è stato annunciato l’arrivo di un’ulteriore nuova funzione.

Ebbene sì, Instagram sta cambiando volto giorno dopo giorno. Sono molte le cose che nel corso dei mesi sono state cambiate. Qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell’introduzione di importanti novità per quanto riguarda il settore dell’e-commerce. Oggi, invece, andiamo a parlare del rinnovo di una delle feature più snobbate di sempre, IGTV. Cosa cambia rispetto al passato?

Instagram riuscirà a rendere appetibile IGTV con la nuova introduzione?

Il colosso del social network più famoso degli ultimi tempi ha annunciato nelle scorse ore che intende rinnovare una delle feature meno usate di Instagram, IGTV. A breve, infatti, questa supporterà la visualizzazione dei video anche in formato orizzontale. Fino ad ora è stato possibile visualizzare i contenuti solamente in formato verticale. IGTV non ha mai riscosso il successo sperato dall’azienda. Questo non risulta essere altro che un disperato tentativo di rendere la funzione più appetibile.

L’azienda ha fatto sapere che ha deciso di introdurre questa nuova caratteristica dopo aver raccolto i numerosi feedback da parte dei creatori di contenuti per IGTV. Ricordiamo che a breve arriveranno anche altre importanti novità all’interno dell’app che renderanno Instagram decisamente più funzionale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.