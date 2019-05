Sono mesi che si parla del design dei futuri iPhone 11 del colosso della mela morsicata. Fin dai primi rumors comparsi in rete a riguardo, è stato chiaro che i nuovi device avessero una rivoluzionaria fotocamera tripla. Con il trascorrere del tempo, numerosi fornitori e analisti hanno confermato la feature. Sembrerebbe tutto molto entusiasmante, peccato però, che questa sarà incastonata in un “enorme” riquadro sporgente.

Ebbene sì, da quanto sono apparse online le foto del presunto design di iPhone 11, molti utenti hanno storto il naso. Pare che nessuno riesca a farsi piacere l’idea avuta dal colosso di Cupertino. In tanti sperano (vanamente) che l’azienda riveda il design prima della presentazione ufficiale. Nelle scorse ore, un designer ha mostrato come sarebbe un iPhone con tripla fotocamera a filo della scocca dello smartphone. Scopriamo il concept.

iPhone 11: ecco il concept che sta facendo il giro del web

Sarebbe bello vedere un iPhone 11 con tripla fotocamera integrata perfettamente a filo della scocca. Peccato, però, che attualmente una mossa di questo tipo risulta essere poco realistica. Per salvaguardare lo spessore dello smartphone, Apple preferisce realizzare fotocamere sporgenti. Parliamo di una caratteristica presente fin da iPhone 6. Nelle scorse ore, il designer Jonas Daehnert ha voluto proporre il concept di un iPhone differente.

L’immagine mostra la tripla fotocamera che tutti i fan della mela morsicata vorrebbero vedere sul prossimo iPhone 11. I tre obbiettivi risultano essere perfettamente integrati all’interno della scocca posteriore del melafonino. Sappiamo già che non vedremo mai una mossa di questo tipo sui melafonini di quest’anno. Ciò non vuol dire, però, che non sia possibile con i device futuri. Vedremo mai un iPhone così? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.