Lo scenario: nel novembre 2018 SpaceX ha ottenuto il permesso dalla FCC di lanciare 7.000 satelliti Starlink nello spazio con l’obiettivo finale di costruire una rete di 12.000 satelliti che circondano la Terra e fornire l’accesso a Internet.

Musk ha detto che l’obiettivo di Starlink è quello di fornire un flusso di entrate per aiutare a finanziare un’eventuale città su Marte, per Space News.

I primi due “satelliti dimostrativi” Starlink sono stati lanciati nello spazio il 22 febbraio 2018 dalla Base Aerea di Vandenberg in California, insieme al satellite PAZ su uno dei missili Falcon 9 di SpaceX.

Quei primi due satelliti erano essenzialmente un test proof-of-concept. Soprannominati Tintin-A e Tintin-B, i due satelliti erano pathos, ma Musk ha detto che i 60 lanciati ora sono satelliti “production-design” .

Reuters ha riferito nell’ottobre 2018 che Musk ha licenziato almeno 7 persone nel senior management team di Starlink a causa di “disaccordi sul ritmo con cui il team stava sviluppando e testando i suoi satelliti Starlink”.

Il rapporto ha evidenziato il senso di urgenza con cui Musk si avvicina al progetto quando SpaceX gareggia per diventare la prima compagnia privata a creare questa costellazione.

Musk ha twittato una foto dei 60 satelliti caricati nel razzo Falcon. Ha tweettato che “molto probabilmente andrà male” in questa prima missione e che occorrono altri 6 lanci di 60 satelliti per “copertura minore” e 12 per “moderato”.

L’altra faccia : un certo numero di compagnie private – tra cui OneWeb, Telesat e Leosat – hanno anche approvato i satelliti. Il progetto di Amazon Kuiper prevede inoltre di lanciare migliaia di satelliti in orbita in nome della fornitura di banda larga globale.

Sì, ma: questi tipi di costellazioni satellitari sono enormi e SpaceX avrà bisogno di coordinare le sue costellazioni ed evitare altri satelliti e spazzatura spaziale che potrebbero minacciare la rete. La compagnia dovrà anche evitare di aggiungere al problema spazzatura spaziale.

Inoltre non è chiaro a quale punto di prezzo un servizio internet basato su satellite sarà competitivo con qualcosa come il 5G – e se avrà un successo nel mondo degli affari.