Nelle scorse settimane siamo stati bombardati da una miriade di rumors riguardanti i nuovi melafonini, iPhone 11. Diversi fornitori vicini al colosso di Cupertino hanno confermato alcune delle caratteristiche dei tre nuovi device. Tuttavia però, molte feature rimangono ancora ignote. Nelle scorse ore sono arrivate voci dell’arrivo di un’interessante novità sui nuovi smartphone Apple. Di cosa si tratta?

Ciò che risulta essere abbastanza certo in merito ai nuovi smartphone della mela morsicata è che questi punteranno sulle caratteristiche tecniche. I nuovi iPhone 11, infatti, saranno completamente identici ai precedenti modelli per quanto riguarda il design. Apple ha bisogno di presentare qualcosa che sorprenda la clientela. Andiamo a scoprire quale potrebbe essere una delle caratteristiche dei nuovi iPhone.

Apple: Dual Bluetooth Audio su iPhone 11

Ebbene sì, pare che il colosso della mela morsicata abbia intenzione di presentare una caratteristica volta a migliorare l’aspetto Bluetooth dei suoi melafonini. Sappiamo bene quanto Apple tenga a cuore l’idea dei dispositivi wireless. E’ a ragione di ciò che questa potrebbe mettere in campo quello che sul web è stato definito Dual Bluetooth Audio. Ad avanzare un idea di questo tipo, il noto sito giapponese Macotakara.

Attualmente, iPhone può collegarsi via Bluetooth solamente ad un dispositivo audio alla volta. Apple potrebbe aggiungere su iPhone 11 la funzione che permette di ascoltare lo stesso audio riprodotto su iPhone su due differenti dispositivi, ad esempio due paia di AirPods. Una feature di questo tipo sarebbe apprezzata da molti utenti. Trattandosi di semplici rumors, non sappiamo se ciò avrà un riscontro reale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.