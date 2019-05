Lo sport in Italia è uno degli argomenti più seguiti e capaci di creare consenso, a livello di pubblico. Per questo motivo le scommesse sportive sono, in termini di gioco, sempre più conosciute e praticate dagli appassionati di sport in generale e nello specifico di calcio. In base a questa premessa è però importante fare chiarezza su quelli che sono i parametri che rendono più sicuri e attendibili i siti che si occupano di live betting, cioè le quote scommesse sportive live che secondo i dati pubblicati tra la fine del 2018 e questa prima parte del 2019, sono la formula più apprezzata dagli utenti che possono quindi giocare un singolo evento in tempo reale. Da questo punto di vista il biennio concluso è stato una ulteriore conferma rispetto a come questo tipo di business in Italia rappresenti una grande opportunità di guadagno, viste anche le molte esigenze del pubblico, sempre più numeroso, stando ai dati raccolti nell’ultimo semestre disponibile. Proprio per questo motivo è importante stabilire quali siano i migliori operatori per quanto riguarda le scommesse sportive.

Le scommesse sportive: come funzionano

Naturalmente la più grande differenza è data proprio dagli sport su cui si decide di puntare. Prendiamo come esempio il calcio, visto che grazie ai suoi numeri è capace di coinvolgere e di attirare un numero sempre maggiore di appassionati di scommesse, tra le varie agenzie di bookmakers che sono presenti in Europa e in Italia. Non solo i campionati di serie A e di B, ma anche il calcio estero, sta diventando sempre più importante, stando alle cifre che riguardano il betting online, con un’attenzione mediatica che diventa maggiore quando ci sono eventi come il Mondiale di calcio o la finale di Champions League. Anche in questo caso la possibilità di accedere a una quota relativa a una singola gara, può fare la differenza anche per le grandi aziende e società che si occupano di scommesse sportive. In seguito alla liberalizzazione dei mercati, sono arrivate le grandi aziende specializzate nel settore del betting online, che hanno radicalmente cambiato la situazione nel giro di poco tempo, offrendo quote migliorate e un servizio ottimale.

Un esempio di quota migliorata per le scommesse sportive

In che cosa consiste una quota migliorata per una singola gara? Prendiamo come esempio la finale di Champions League di quest’anno tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Tottenham di Mauricio Pochettino. Ora sulla carta i Red Devils sono dati favoriti con quote che vanno da 1.54 a 2.20, mentre il pareggio nei 90 minuti di tempo regolamentare è dato a 1.90 e la vittoria del Tottenham è data invece a 3.20. Con le quote migliorate andremo a scommettere invece una vittoria del Liverpool data a 2.40, 2.50, il pareggio dato a 2.20 e la vittoria degli Spurs data a 3.50. In più accedendo alla modalità di scommessa live, avremo la possibilità di avere le quote finali che vengono stabilite solo dopo aver raccolto tutte le giocate effettuate in precedenza, senza contare l’emozione di poter piazzare una scommessa in diretta mentre l’evento viene disputato.