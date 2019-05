Sono giorni molto intensi per il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games. Tra novità e correzioni di bug, l’azienda di Fortnite non sa più a che pensare. A breve, Epic Games rilascerà le sfide della settimana 4 della Stagione 9. Come al solito i dataminer sono riusciti a svelarle in anteprima.

Ebbene sì, pare proprio che non ci sia quasi nulla che Epic Games possa nascondere ai dataminer. Ogni qual volta viene pubblicato un aggiornamento, questi riescono ad estrapolare una marea di informazioni. Con l’aggiornamento 9.10, i dataminer sono riusciti ad anticipare, una ad una, tutte le sfide della settimana 4 della Stagione 9. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Fortnite: ecco le sfide di questa settimana

Le sfide settimanali di Fortnite sono oramai una prassi. Anche questa settimana ci saranno ben 7 sfide differenti e un totale di 50 stelle del Pass Battaglia come ricompensa. A queste si aggiungono 5000 punti esperienza se si completano almeno 4 sfide e una schermata di caricamento se vengono completate tutte. 3 sono aperte a tutti, mentre 4 sono riservate ai possessori del Pass Battaglia. Andiamo ad elencarle di seguito:

1) Infliggi danni agli avversari utilizzando un Cecchino. 2) Balla all’interno di una testa di pomodoro olografica (fase 1), balla all’interno di una testa di hamburger olografica (fase 2), balla al di sopra di una testa di raviolo (fase 3). 3) Effettua eliminazioni con armi leggendarie. 4) Distruggi una consegna di spedizioni in partite differenti. 5) Elimina avversari a Montagnole Maledette o Magazzino Ammuffito. 6) Visita differenti luoghi indicati in un match singolo. Non manca poi la classica sfida a fasi “atterra a…”. Ricordiamo che le sfide verranno rese disponibili nel corso di Giovedì pomeriggio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo