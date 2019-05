Nvidia annuncia la sua nuova piattaforma RTX Studio, rivolta ai creatori

Nvidia è un’azienda molto famosa che si occupa di produzione di processori grafici, schede madri e componenti per console di gioco e computer. L’azienda statunitense, recentemente ha lanciato la piattaforma NVIDIA Studio rivolta ai creatori, che si basa sulla tecnologia RTX. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco la piattaforma Nvidia Studio con RTX

Nvidia ha dato il via al Computex Taipei lanciando una nuova iniziativa hardware-software rivolta ai creatori, insieme a una vasta gamma di laptop per supportarla. Nvidia Studio è una raccolta di API, SDK e driver per le GPU Nvidia RTX progettate per migliorare le prestazioni e l’efficienza del software creativo.

Nvidia afferma che i suoi Driver Studio, che vengono rinominati dagli attuali Driver Creator-Ready, sono testati su software come Adobe, Epic, Autodesk, Unity e Blackmagic Design. Gli sviluppatori di app possono utilizzare il software CUDA-X AI per l’automazione di determinati compiti come l’upscaling delle immagini o la corrispondenza dei colori dei video.

Sette produttori di PC annunceranno 17 computer portatili con marchio RTX Studio tra loro al Computex questa settimana, incluse le offerte di Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI e Razer. I laptop avranno opzioni per le GPU RTX 2080, 2070 e 2060, nonché i modelli Quadro 5000, 4000 e 3000 della gamma di workstation Nvidia.

L’azienda afferma che nei suoi test, un laptop RTX Studio senza nome con una CPU Core i7 e una GPU Max-Q RTX 2080 era sette volte più veloce di un MacBook Pro top-end con una grafica Core i9 e AMD Radeon Pro Vega 20 in app come Maya e RedCine-X Pro.

Siamo a terra al Computex e dovremmo essere in grado di offrirti specifiche su ciascuno di questi laptop RTX Studio al più presto. I prezzi inizieranno da $ 1.599 e che i primi modelli saranno disponibili a giugno.