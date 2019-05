Samsung Galaxy Note 10, fotocamera periscopio e ricarica super rapida

La linea Galaxy Note di Samsung si distingue dalle altre serie di telefoni di punta dell’azienda, la linea Galaxy S, in pochi modi. I dispositivi Note di solito vantano un display più grande, una batteria più grande, uno stilo S Pen integrato e una configurazione della fotocamera migliorata rispetto alle controparti a marchio S dello stesso anno. Il prossimo in uscita sarà il Samsung Galaxy Note 10, di cui già si sanno alcune caratteristiche.

Ecco alcune info sul Samsung Galaxy Note 10

In base alla frequente fonti IceUniverse e OnLeaks (entrambi via Twitter), il Galaxy Note 10 sarà dotato di una fotocamera perforata sul davanti, ma a differenza della serie S10, sarà posizionato centralmente lungo il bordo superiore del suo display. Sebbene non vi sia alcun problema inerente alla posizione di offset del perforatore su simili della serie Galaxy S10, insieme a Honor View 20, Honor 20 e Honor 20 Pro, tale posizionamento sposta le icone di notifica e gli elementi dell’interfaccia utente in modo un po’ scomodo, mentre il posizionamento centrale è meno probabile che interferisca con la maggior parte dei design di interfacce e app convenzionali.

La serie Galaxy S10 presenta una configurazione della fotocamera straordinariamente versatile dalla società coreana; composto da un sensore principale stabilizzato otticamente (12-megapixel) (OIS), con un’apertura variabile da f / 1.5 a f / 2.4, un sensore ultra-wide da 16 megapixel e un terzo teleobiettivo da 12 megapixel con sensore OIS. Le aspettative indicano un’impostazione simile per il note 10, sebbene con una differenza chiave.

Samsung non ha fatto molto per migliorare la sua tecnologia da 15W Adaptive Fast Charge da quando è stata introdotta per la prima volta, con l’ago in movimento solo leggermente dall’arrivo della linea S10. Tre della famiglia S10 utilizzano la stessa ricarica da 15 W, mentre il Galaxy S10 5G di prossima uscita vanta una ricarica rapida da 25 W, aderendo allo standard USB Power Delivery 3.0.

Il Samsung Galaxy Note 10 (o almeno una variante) offrirà potenzialmente un’impressionante ricarica da 50 W, corrispondente alla tecnologia SuperVOOC di Oppo e al trionfo della 30P Warp Charge di OnePlus, così come alle tecnologie Huawei 40W SuperCharge nel processo.

Questa informazione impressionante proviene da una “fonte attendibile” strettamente legata alla catena di approvvigionamento di Samsung, che ha trasmesso le informazioni a Forbes, insieme ad altri dettagli sul trucco della Nota 10, inclusa l’inclusione di una batteria più grande da 4500 mAh (rispetto al Nota 9 della batteria 4000mAh).