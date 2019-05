Epatite cronica, il vino e il succo d’arancia possono entrambi causarla

La gente supponeva che Alyson Johnson dovesse essere un forte bevitore quando disse loro che aveva un problema al fegato. “Ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità – non sono mai stato un bevitore, avendo al massimo forse una o due birre alla settimana”, dice. “I miei problemi al fegato erano in realtà tutti sovrappesati e non facevo esercizio fisico”, aggiunge Alyson, 52 anni, una project manager digitale affetta da epatite cronica.

L’epatite cronica è causata solo dall’alcol?

La maggior parte delle persone associa le parole “malattia del fegato“, epatite cronica, ai forti bevitori, come la leggenda del calcio George Best, che alla fine aveva bisogno di un trapianto di fegato.

Ma c’è un’altra forma di malattia del fegato, non collegata all’alcol ma, come tante condizioni in questi giorni, legate all’obesità e al diabete di tipo 2. Si stima che il 25 per cento della popolazione del Regno Unito abbia questa condizione, dal 15 per cento nel 2005, con un numero crescente di bambini e adolescenti colpiti.

Un fegato grasso è stato descritto come giallo, come il foie gras (paté ricavato dal fegato di un’anatra o di un’oca appositamente ingrassata) e può anche essere ingrandito.

Molti non avranno idea di averlo e, in modo allarmante, alcuni esperti prevedono che la NAFLD supererà la malattia epatica legata all’alcol come la causa più comune di malattia del fegato nel Regno Unito nei prossimi anni.

La steatosi epatica non alcolica è una condizione spettrale che inizia con l’accumulo di cellule adipose nel fegato e, in alcuni casi, può evolvere in infiammazione e cicatrizzazione. Le persone in sovrappeso sono più inclini perché hanno più alti livelli di grassi che circolano nel sangue e depongono il grasso non solo sotto la pelle, ma dentro e intorno ai loro organi.

Il rischio di sviluppare un fegato grasso è particolarmente alto tra coloro che sono in sovrappeso, hanno il diabete di tipo 2, non fanno esercizio fisico, fumano, hanno aumentato il colesterolo o la pressione sanguigna e in donne con sindrome dell’ovaio policistico (una condizione ormonale comune che causa un eccesso di capelli e acne). Anche le bevande zuccherate sono state implicate (vedi riquadro, in alto a destra).

Circa il 5 per cento dei casi si verifica in persone che non sono in sovrappeso: hanno la cosiddetta NAFLD magra. Si pensa che una variante genetica difettosa chiamata PNPLA3, che provoca l’accumulo di grasso nel fegato, potrebbe essere la causa di alcuni casi. Una tiroide iperattiva potrebbe anche essere un fattore scatenante.

I pazienti che hanno il diabete di tipo 2 e la NAFLD hanno più del doppio delle probabilità di sviluppare gravi malattie del fegato come la cirrosi, secondo una ricerca pubblicata la scorsa settimana sulla rivista BMC Medicine. Questa è una notizia preoccupante per i quattro milioni di persone nel Regno Unito che soffrono di diabete di tipo 2, il 70% delle quali hanno l’epatite cronica.