Negli ultimi tempi stiamo assistendo alla nascita di numerose collaborazioni tra la casa di Fortnite, Epic Games, e altre aziende di vario tipo. Ricordiamo, infatti, che nelle ultime settimane sono state presentate ben due collaborazioni successive. La prima riguardante il film John Wick 3 mentre la seconda riguardante Michael Jordan (ancora in corso). Pare però che tutto ciò non basti al colosso del fenomeno videoludico.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibile arrivo di un evento di Fortnite nei prossimi giorni. Pare, infatti, che qualcosa stia accadendo nei pressi di Picco Polare. Nelle scorse ore, ulteriori conferme da parte dell’azienda fanno pensare ad una collaborazione riguardante l’ultimo film di Godzilla.

Fortnite: un occhio è apparso nell’iceberg di Picco Polare

Poche ore fa la zona di Picco Polare è cambiata ancora. E’ comparso un occhio all’interno dell’iceberg. Ricordiamo che da giorni si parla della presenza di un mostro all’interno del blocco di ghiaccio. Tutti si aspettano che questo riuscirà a liberarsi dando avvio ad un evento. In molti sono convinti che l’occhio sia un riferimento al nuovo film di Godzilla. Secondo le stime, l’evento potrebbe vedere la luce in queste ore.

Se tutto ciò fosse confermato, saremmo di fronte ad un’ennesima collaborazione tra Epic Games e una casa cinematografica. Ricordiamo che gli eventi speciali di Fortnite vengono accolti sempre molto positivamente dagli utenti che giocano al battle royale. A quanto pare l’azienda vuole puntare su questi per tenere alta la fama del videogioco. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.