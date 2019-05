SpaceX ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari di nuovo capitale quest’anno, visti i notevoli sforzi soprattutto economici richiesti per lo sviluppo della propria “costellazione a banda larga” Starlink, stando ai documenti diffusi dall’azienda questa settimana. Il fornitore di servizi di navigazione ha investito con 486 milioni in un primo momento e 535 milioni successivamente, ha fatto sapere la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

I documenti mostrano che SpaceX ha venduto tutte le proprie azioni, salvando solo un valore in titoli di 18,8 milioni di dollari tra le due “tranches” che hanno permesso i lavori necessari per Starlink: in totale, la società ha raccolto 1,022 miliardi di dollari. L’azienda è al lavoro su due progetti particolarmente costosi: il booster Super Heavy completamente riutilizzabile e la costellazione di Starlink, che richiederà il lancio di circa 12.000 satelliti.

Quanto è costato e quanto può “fruttare” Starlink?

Il CEO di SpaceX Elon Musk ha detto nel 2017 che il piano per il finanziamento di Starship e Super Heavy ha comportato la sostituzione degli attuali razzi Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX con un nuovo sistema di lancio. In una telefonata con i giornalisti, Musk ha dichiarato che SpaceX crede di poter utilizzare le entrate garantite da Starlink anche per finanziare il suo nuovo sistema di lancio.

SpaceX ha generato entrate per 2 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo un rapporto del Jefferies Financial Group. Musk non ha fornito una cifra aggiornata per Starlink, ma ha detto che le entrate di lancio e il capitale raccolto forniscono all’azienda risorse sufficienti per mettere in pratica l’ambizioso progetto. Musk ha detto che Starlink avrà bisogno di circa 800 satelliti per raggiungere “capacità operative significative” e di circa 1.000 per diventare “economicamente sostenibile“