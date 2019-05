Antartico, scoperti misteriosi modelli di fusione sotto la piattaforma di ghiaccio

Un gruppo di ricercatori in uno studio ha scoperto che è presente sotto la piattaforma di ghiaccio dell'Antartico un particolare modello di fusione.

Un sondaggio di raccolta dati collaborativo di tre anni sul ghiaccio dell‘Antartico, chiamato il progetto ROSETTA-Ice, è uscito con un’immagine grafica della Ross Ice Shelf e le modifiche registrate su di esso.

In uno studio avvincente pubblicato oggi su Nature Geoscience, i membri del team ROSETTA-Ice hanno delineato la scoperta di un’antica struttura geologica che limita il flusso di acqua oceanica che potrebbe significare il ruolo critico delle correnti oceaniche locali nella futura ritirata della piattaforma di ghiaccio.

ROSETTA-Ice ha raccolto i dati dall’enorme scaffalatura di Ross Ice, situata alla testa del Mare di Ross, che rallenta il flusso di circa il 20% del ghiaccio dell’Antartide nell’oceano.

Nel tentativo di studiare i processi di fusione accelerata di ghiaccio in Antartide, il team ROSETTA-Ice ha affrontato la sfida chiave di come raccogliere dati da una vasta distesa di ghiaccio spesso spessa più di mille piedi.

Per far fronte a questa sfida, gli scienziati hanno fatto ricorso a IcePod, un sistema primo nel suo genere per la raccolta di dati ad alta risoluzione nelle regioni polari. IcePod misura l’altezza, lo spessore e la struttura interna del ghiaccio, nonché i segnali magnetici e di gravità della roccia sottostante.

Mentre la squadra volava avanti e indietro sulla piattaforma, il magnetometro del IcePod mostrava un segnale piatto, fino a metà strada attraverso la piattaforma di ghiaccio, lo strumento mostrava grandi variazioni.

Una volta che i risultati furono mappati, divenne chiaro che questo “battito del cuore” prevaleva nel mezzo della piattaforma di ghiaccio, un settore precedentemente non mappato del confine geologico tra l’Antartide orientale e quella occidentale.

Il passo successivo è stato quello di utilizzare le misurazioni di IcePod del campo gravitazionale terrestre per modellare la forma del fondo marino sotto la piattaforma di ghiaccio.

“Abbiamo potuto vedere che il confine geologico stava rendendo il fondo marino sul lato orientale dell’Antartico molto più profondo di quello occidentale, e ciò influenza il modo in cui l’acqua oceanica circola sotto la piattaforma”, ha detto Kirsty Tinto, ricercatore di Lamont e autore principale di lo studio.