Tra qualche giorno il colosso di Cupertino, Apple, presenterà il tanto atteso iOS 13. Nell’attesa che questo arrivi, però, l’azienda si sta focalizzando sul perfezionamento di iOS 12. La casa della mela morsicata ha introdotto molte novità software negli scorsi mesi. iOS deve implementare al meglio tutte le nuove aggiunte. Nelle scorse ore è stata rilasciata la beta 4 di iOS 12.4.

E’ passato pochissimo tempo dal rilascio della precedente beta di iOS 12.4. E’ sorprendente quanto l’azienda sia celere nel presentare aggiornamenti migliorati. iOS 12.4 arriverà a breve per implementare uno dei servizi della mela morsicata presentati nel corso dell’evento di fine marzo. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Apple: iOS 12.4 è incentrato su Apple Card

Ebbene sì, pare proprio che lo scopo principale di iOS 12.4 sia quello di integrare il nuovo servizio di Cupertino all’interno del sistema operativo. Non è una novità, qualche settimana fa è stata attuata la stessa mossa con iOS 12.3 per l’integrazione della nuova app TV. Sappiamo bene quanto Apple tenga ai suoi nuovi servizi. E’ normale, quindi, che questa decida di dedicarci interi aggiornamenti. La nuova beta 4 di iOS 12.4 non porta cambiamenti sostanziali rispetto alla versione precedenti. Sembra, infatti, che siano stati corretti solamente alcuni bug.

Ricordiamo che Apple Card entrerà in funzione nel corso di questa estate. A ragione di ciò, manca davvero poco al lancio di iOS 12.4. Ricordiamo che la beta 4 di iOS 12.4 è scaricabile solamente dagli sviluppatori. Non sappiamo se Apple permetterà di scaricarla anche a coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.