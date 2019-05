Da quando Amazon è diventato rivenditore ufficiale Apple, ha iniziato a proporre offerte molto vantaggiose su tutti i prodotti di Cupertino. Nelle scorse settimane vi abbiamo elencato diverse promozioni riguardanti i più famosi device dell’azienda. Oggi, invece, andiamo a parlarvi di uno dei melafonini più amati degli ultimi tempi, iPhone XR.

Amazon propone offerte periodiche molto interessanti sui prodotti Apple. Ricordiamo che risulta essere molto difficile trovare promozioni riguardanti gli ultimi melafonini. Il noto sito di e-commerce ha deciso di proporre il nuovo iPhone XR ad un prezzo che farà gola a molti utenti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple: iPhone XR da 64 GB al costo di 759 euro su Amazon

Ebbene sì, Amazon ha deciso di scontare uno degli ultimi device della mela morsicata. Ricordiamo che iPhone XR risulta essere uno degli smartphone di maggiore successo negli Stati Uniti. In Italia questo non ha riscosso la fama sperata. Il suo prezzo di listino per la versione da 64 GB è di 889 euro. Amazon lo propone, invece, al prezzo scontato di 759 euro. Parliamo di uno sconto di ben 130 euro. Il prezzo scontato riguarda solamente le varianti bianco e nero.

iPhone XR risulta essere uno smartphone dalle caratteristiche premium. Questo ha davvero poco da invidiare ai suoi fratelli maggiori, iPhone XS e iPhone XS Max. Il melafonino monta il nuovissimo chip A12 Bionic e implementa il tanto amato sistema di sicurezza Face ID. L’offerta di Amazon risulta essere un buon compromesso per coloro che vogliono uno smartphone Apple premium senza, però, superare i 1000 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.