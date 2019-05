Il social network blu di Mark Zuckerberg, Facebook, non se la sta passando bene negli ultimi tempi. Questo, infatti, sta perdendo sempre più fiducia dopo che numerosi scandali riguardanti la privacy degli utenti sono emersi. La casa ha cercato di placare gli animi con delle scuse e delle spiegazioni, tuttavia, pare che gli utenti continuino a non credere all’azienda. E’ per questo che Facebook ha deciso di puntare altrove.

Nelle scorse settimana Mark Zuckerberg ha tenuto un importante conferenza dove ha esposto quelle che saranno le novità dei suoi social in arrivo nei prossimi mesi. Tanta carne a cuocere per quanto riguarda il social network blu. Nelle scorse ore è stata finalmente rilasciata anche in Italia la sezione di Facebook dedicata agli spettacoli cinematografici. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Facebook Film: prenotare i biglietti direttamente dal social

Ebbene sì, il colosso di Mark Zuckerberg ha dato il via alle introduzioni di nuove feature. Finalmente ha visto la luce anche in Italia, Facebook Film. Ricordiamo che la caratteristica risulta essere una novità soltanto per il nostro paese. Questa permette di avere numerose informazioni riguardanti le riproduzioni cinematografiche. Non bisognerà fare altro che accedere alla sezione dedicata “Film” dal menù ad hamburger dell’app per scoprirne tutte le potenzialità.

Tra le varie possibilità compare anche quella di poter acquistare direttamente da Facebook i biglietti per le produzioni. I film sono corredati da tutte le informazioni necessarie. Inoltre, sono stati introdotti i pulsanti “mi interessa” e “controlla orari”. Quanto sarà utile agli utenti la nuova introduzione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.