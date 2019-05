L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha pubblicato nelle scorse ore un piccolo aggiornamento di Fortnite. Parliamo dell’aggiornamento contenuto 9.10. Questo porta all’interno del battle royale l’arma di cui vi avevamo accennato qualcosa negli scorsi giorni. Quali saranno le altre novità?

Oramai è una prassi, Epic Games pubblica un aggiornamento di Fortnite ogni settimana. Spesso, però, l’azienda decide di alternare aggiornamenti importanti con piccole release di contenuti. Dopo la grossa patch della scorsa settimana, la casa ha pensato bene di rilasciare un piccolo aggiornamento contenuto. In questo articolo andiamo a scoprire quelle che sono le novità introdotte dall’aggiornamento contenuto 9.10.

Fortnite: la Mitraglietta a Raffica è la protagonista dell’aggiornamento

L’aggiornamento contenuto 9.10 ha portato delle piccole ma sostanziali novità all’interno del noto battle royale di Epic Games. Ha finalmente visto la luce la tanto attesa arma nuova. Il suo nome definitivo italiano è “Mitraglietta a Raffica”. Come anticipato negli scorsi giorni, questa può trovarsi in tre rarità: bianca, verde e blu. I danni afflitti sono rispettivamente di 23, 24, 25 punti. Il caricatore contiene 24 colpi. L’arma può essere trovata nel loot da terra, nei forzieri e nei distributori automatici.

Con l’arrivo di questa nuova arma, però, Epic Games ha deciso di mettere in magazzino una delle armi più amate, la Mitraglietta Silenziata. Ciò, ovviamente, perchè l’azienda ha intenzione di cambiare sensibilmente il gameplay del gioco. Nessuna risoluzione di bug è stata proposta all’interno della patch. Ricordiamo che l’aggiornamento non richiede nessun download ed è effettivo fin da subito. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.