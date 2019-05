Fortnite, ecco come completare le sfide della settimana 4

Come ogni giovedì sono state rese disponibili le sfide della settimana 4 del famoso battle royale Fortnite. Vediamo come completarle.

Fortnite continua costantemente ad aggiornarsi ed a modificare aspetti del proprio gameplay per rendere il gioco sempre più divertente e meno monotono possibile. Inoltre, come dalla prima stagione, ogni giovedì pomeriggio vengono rilasciate sette sfide della settimana, che permettono di ottenere ben 50 stelle, per avanzare nel pass battaglia e sbloccare nuove skin e decorazioni.

Ecco come completare le sfide della settimana 4 di Fortnite

Le prime tre sfide sono accessibili a chiunque, mentre le restanti quattro soltanto per chi è in possesso del pass battaglia avanzato.