Uno Yacht da 400 milioni di euro con cascate e simulatore di surf

Spesso ricchi e famosi personaggi hanno mostrato al mondo la loro ricchezza sfrecciando davanti ai bagnanti in spiaggia con giganteschi yacht, generalmente dotati di ogni lusso e comfort immaginabili. Ma quello progettato da Kurt Strand, designer norvegese, potrebbe superarli. Il California, questo il nome dell’imbarcazione, sembra infatti più una piccola nave da crociera che un panfilo di lusso. Nello spirito dello stato americano di cui porta il nome è infatti dotato di tutti i divertimenti tipici delle coste californiane.

Non manca infatti un simulatore di surf alimentato da un’enorme pompa in grado di creare le onde, tre piscine, un nightclub, palestra con bagno turco, sala massaggi e centro benessere. E di certo questo non è tutto quello che può ospitare questo yacht da 135 metri di lunghezza e dal peso di 8 mila tonnellate. A bordo del California vi sono anche una pista da bowling, bar, sale giochi, un cinema da 24 posti ed una discoteca.

Relax oltre al divertimento per questo yacht di lusso

Ma non si può vivere di solo divertimento, in vacanza si ha bisogno anche di momenti di relax e di tranquillità. Se il bagno turco ed il massaggio non fossero abbastanza, sul California si può anche optare per una bella passeggiata tra cascate e giardini zen. Le tre piscine di poppa infatti si gettano l’una dentro l’altra formando una serie di cascate, accompagnate da acquari colorati e stagni Koi. Se contemplare la “natura” non basta ancora, il proprietario del panfilo può concedersi qualche momento di contemplazione dei suoi gioielli automobilistici d’epoca nello showroom di bordo.

Lusso si, ma con un occhio di riguardo per l’ambiente

Il California è infatti uno yacht ecologico, dotato di un sistema di depurazione delle acque e pannelli solari ad orientamento automatico. L’alimentazione è fornita da un banco batterie agli ioni di litio che alimenta tutte le attrezzature e i lussuosi divertimenti di bordo.

Questo impressionante yacht raggiunge una velocità massima di 20 nodi e può ospitare 24 passeggeri e 50 membri di equipaggio. La linea di design è molto moderna, con largo uso di vetro e acciaio (non molto comodi da mantenere puliti in mare, ma tanto questo è un problema dell’equipaggio). Il California è dotato anche di un eliporto per un solo elicottero che, una volta atterrato, è trasportato all’interno dell’imbarcazione con un sistema automatizzato.

Tutto questo lo si può avere per soli 400 milioni di euro. Al momento questo yacht da sogno è solo un progetto, ma secondo Strand “i più grandi imprenditori del settore hanno già mostrato interesse per questo progetto e sono pronti a portarlo a termine”.