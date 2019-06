Mancano poco più di 3 mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi gioiellini di casa Apple. Ricordiamo che quest’anno gli smartphone presentati dall’azienda saranno ben 3: iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Questi avranno le sembianze simili a quelle dei precedenti modelli ma avranno sostanziali differenze per quanto riguarda le caratteristiche tecniche.

Apple ripone molta fiducia sui nuovi smartphone in arrivo. Considerando la decisione di non cambiare il design, questa è convinta che basteranno le novità tecniche a convincere gli utenti ad acquistarli. Ciò significa che qualcosa di grosso è in arrivo. Nelle scorse ore, uno youtuber ha mostrato uno dei render più realistici riguardanti iPhone 11. Scopriamolo insieme.

Apple: ecco come sarà il nuovo iPhone 11

Il render è stato presentato nelle scorse ore e ha subito riscosso un elevato successo. Questo riprende, per filo e per segno, tutte le caratteristiche estetiche che dovremmo vedere sui nuovi iPhone 11. La parte frontale dello smartphone rimane pressochè la stessa di quella di iPhone XS, l’unica differenza riguarda i bordi leggermente più sottili. Il retro muta per l’arrivo di un riquadro contenente ben 3 fotocamere. Queste saranno una delle novità di punta del device. Il lato dello smartphone presenta anch’esso una novità, il nuovo tasto verticale di silenziamento.

Lo smartphone viene proposto nelle consuete tre colorazioni: nero, bianco e oro. La sua presentazione è prevista per i primi di settembre con lancio entro la fine del mese. Il prezzo dovrebbe essere lo stesso dei modelli precedenti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.