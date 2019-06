Mangiare troppi nuggets di pollo aumenta il rischio di morte prematura

Mangiare troppi cibi ultra-elaborati, come i famosi nuggets di pollo aumenta il rischio di andare incontro a malattie mortali in età giovane.

Tantissima gente quando esce la sera va a mangiare nei vari fast food, come per esempio nei Mc Donald’s. Molte persone, dopo una serata di festa, si recano in questi luoghi a mangiare panini o nuggets di pollo, ma una nuova ricerca potrebbe scoraggiare l’ordinazione di quest’ultimi.

Troppi nuggets di pollo aumentano il rischio di morte prematura

Gli scienziati hanno rivelato che mangiare cibi ultra-elaborati, come i nuggets di pollo aumenta il rischio di malattie cardiache e persino di morte prematura.Gli alimenti ultra-elaborati sono fabbricati attraverso molteplici processi industriali e sono spesso pronti per il consumo o il calore, e più alti di grassi, zuccheri aggiunti e sale. Gli esempi includono hamburger, bocconcini di pollo, gelato, spaghetti istantanei e piatti pronti, per citarne solo alcuni.

Lo studio, fatto in Brasile e Francia da scienziati, ha coinvolto inizialmente oltre 105.000 adulti francesi. Un aumento del 10% nella proporzione di alimenti “ultra-elaborati” nella dieta è stato collegato con un aumento del rischio cardiovascolare del 12%, aumento del 13% per la malattia coronarica e dell’11% per le malattie cerebrovascolari, che colpiscono l’afflusso di sangue al cuore e il cervello, lo studio ha trovato.

È stata anche osservata un’associazione tra l’assunzione di alimenti non trasformati o minimamente trasformati e il minor rischio di malattie segnalate. In uno studio separato, i ricercatori dell’Università di Navarra in Spagna hanno analizzato i dati di circa 20.000 adulti su 10 anni.

Hanno scoperto che mangiare più di quattro porzioni di cibo “ultra-elaborato” al giorno era associato a un aumento del 62% del rischio di morte per qualsiasi causa, rispetto a coloro che mangiavano meno di due porzioni.

“Migliorare la dieta basata sull’aderenza agli alimenti minimamente trasformati – un aspetto chiave della dieta mediterranea – ha dimostrato di proteggere dalle malattie croniche e da tutte le cause di mortalità”, hanno detto i ricercatori dell‘Università di Navarra.

“Scoraggiare il consumo di alimenti ultra-elaborati, mirare a prodotti, tassazione e restrizioni di marketing sui prodotti ultra-elaborati e la promozione di alimenti freschi o minimamente trasformati dovrebbe essere considerata parte di importanti politiche sanitarie per migliorare la salute pubblica globale”.