È in via di sviluppo una app “Pokémon Sleep” che “trasformerà il sonno in divertimento“, dice l’amministratore delegato della compagnia Tsunekazu Ishihara.

In una conferenza stampa a Tokyo ha detto che una data di rilascio per l’app per dispositivi mobili, che tiene traccia del sonno dei giocatori e utilizza i dati per il gameplay, è stata fissata per il prossimo anno.

Userà punti dati, come per quanto tempo l’utente ha dormito e quando si è svegliato, per cambiare il gameplay – anche se la compagnia non ha spiegato come sarebbe cambiato.

L’app potrebbe aiutare a consolidare l’interesse per i Pokémon oltre i giocatori principali e attingere a un mercato in crescita per i servizi di monitoraggio della salute.

Nello stesso evento, Nintendo ha detto che stava cercando di creare un successore di rilevamento del sonno sul suo dispositivo Pokémon Go Plus, che consente agli utenti di “catturarli” senza usare i loro smartphone.

Nel 2016, la mania di Pokemon Go ha visto i giocatori abbandonare i salotti e andare in strada a caccia, e lo stile di questo gioco è stato ripreso anche da altri nomi importanti.

La Pokemon Company è stata creata con investimenti dalle società di gioco Nintendo, Game Freak e Creatures e comprende prodotti video, film e giocattoli morbidi.

Nel 1996, i primi due titoli lanciati sulla console portatile Nintento Game Boy e da allora, la serie di giochi ha venduto oltre 340 milioni di unità in tutto il mondo.

Due titoli “Pokemon Let’s Go” hanno venduto più di 10 milioni di copie dalla fine di marzo e due titoli a pieno titolo saranno pubblicati entro la fine di quest’anno.

Questo brand ha un fascino globale, che si riflette nel successo del film “Pokemon Detective Pikachu” – interpretato da Ryan Reynolds, che ha preso più di $ 120 milioni (£ 95 milioni) al botteghino nordamericano.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!

Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl

