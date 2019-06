Spesso elogiata per il suo rifiuto di cedere alle tendenze più bizzarre che molto spesso hanno un impatto negativo sul prodotto finale (come ad esempio rimuovere il jack per cuffie da 3,5 mm), Samsung starebbe invece pianificando proprio una mossa del genere, stando alle ultime indiscrezioni sul nuovo Note 10.

Citando una fonte vicina all’azienda, il sito AndroidPolice.com segnala che il prossimo Galaxy Note 10 di Samsung potrebbe (purtroppo) abbandonare il jack per cuffie su cui per così tanto tempo ha fatto affidamento. Inoltre, Samsung potrebbe anche rinunciare a tutti i pulsanti fisici su Galaxy Note 10, inclusi i tasti del volume e dell’alimentazione, optando per “aree sensibili o sensibili alla pressione” evidenziate da una sorta di segnale luminoso lungo il bordo.

Su Note 10 molte voci, ma da Samsung ancora poche conferme

Insieme a LG, Samsung è stata una delle poche case di smartphone Android a rifiutare la rimozione del jack, lanciata da Apple con l’iPhone del 2016. Naturalmente, ci sono diversi motivi per cui Samsung potrebbe voler rimuovere il jack: potrebbe fornire spazio aggiuntivo per una batteria ancora più grande su Note 10 e potrebbe anche consentire un design dalla forma più sottile.

Quest’ultima ragione sembra improbabile, dato che il dispositivo avrà sempre bisogno di un posto dove riporre la S Pen, che è molto più grande dell’area da 3,5 mm riservata alla porta per le cuffie. Se è vero che le voci secondo cui Samsung stia abbandonando questo elemento e le voci sul design senza tasti non sono ancora confermate, non è la prima volta che saltano fuori notizie del genere: il sito ET News.com aveva già diffuso delle indiscrezioni sul presunto desiderio di Samsung di rimuovere la porta da 3,5 mm e sulla possibile rimozione di tutti i pulsanti fisici.