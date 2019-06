Apple Watch è diventato uno dei prodotti di punta del colosso della mela morsicata. Lo scorse settembre, Cupertino ha presentato la Series 4 del dispositivo. Questa ha portato in campo numerose novità, tra cui la possibilità di effettuare ECG. Lo smartwatch di Cupertino si sta avvicinando sempre di più ad un dispositivo medico. Quali saranno i progetti per la prossima generazione.

Apple Watch risulta essere l’orologio più venduto in assoluto nel mondo. Questo è riuscito a superare aziende leader nel settore come Rolex. La casa della mela morsicata presenta un modello di Apple Watch all’anno. Quest’anno toccherà alla Series 5. Si prospettano nuove feature dedicate alla salute.

Apple Watch Series 5: quali saranno le novità?

E’ sempre molto difficile anticipare quelle che saranno le feature dei nuovi smartwatch. A differenza di iPhone, infatti, sembrano trapelare molte meno informazioni. Ciò che risulta essere abbastanza certo è che i nuovi smartwatch ricalcheranno il design rinnovato della Series 4. Le differenze risiederanno, infatti, all’interno. Il nuovo Apple Watch Series 4 avrà un nuovo chip decisamente più performante e una batteria più longeva.

Molto probabilmente, Cupertino metterà in scena una nuova funzione incentrata sulla salute degli utenti. Al momento però, non sappiamo quale possa essere questa nuova feature. Ricordiamo che il nuovo smartwatch verrà presentato nelle consuete varianti da 40 mm e 44 mm. Entrambi i tagli potranno essere scelti con connettività LTE o non. Rimane il dubbio su quali saranno i modelli in edizione speciale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.