Quello dei servizi di streaming musicale è un mercato in costante crescita. Basta dare un occhio a tutte le aziende nate negli ultimi anni per rendersi conto di quanto questo sia florido. Al momento, l’azienda leader nel settore risulta essere Spotify. La casa ha più di 100 milioni di iscritti e la cifra è destinata ad aumentare ancora. Nelle scorse ore, questa ha annunciato l’arrivo di una interessante novità all’interno dell’app.

L’app di Spotify si è aggiornata anno dopo anno diventando sempre più ricca di funzioni. Nella mente dell’azienda, però, sembra esserci l’idea di creare un prodotto decisamente più social. E’ proprio da questa idea che pare essere scaturita la nuova feature della casa, Social Listening. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Spotify: Social Listening sarà la nuova feature dell’app

Social Listening nasce dalla voglia di rendere l’applicazione Spotify più social e interattiva. Da come avete potuto intuire, la nuova funzione permetterà di ascoltare brani musicali contemporaneamente su due dispositivi differenti. Si tratta di una feature pensata per gli amici. Potranno essere persino create playlists in comune. Per accedere a Social Listening bisognerà sanzionare un codice amico, dopodichè, ogni qual volta si deciderà di avviare una sessione comune di riproduzione musicale, verrà inviata una notifica all’amico.

La funzione è stata presentata nelle scorse ore e risulta essere ancora in via di sviluppo. Di conseguenza, non sappiamo quando questa verrà rilasciata al pubblico. Ricordiamo che questa potrebbe essere solo la prima di una serie di feature social di Spotify. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.