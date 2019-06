E’ appena stata presentata l’agenda degli appuntamenti ufficiali per la nuova edizione del Web Marketing Festival, il più grande evento sull’innovazione digitale.

Il 20, 21 e 22 Giugno presso il Palacongressi di Rimini ci sarà infatti il settimo appuntamento del Festival, dove 500 relatori di fama mondiale incontreranno i partecipanti in più di 55 sale dedicate per l’occasione. Fra queste spiccano le dieci sale inedite come quelle dedicate alla Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Realtà aumentata e Intelligenza artificiale, Digital Transformation, Sostenibilità e Terzo Settore.

Web Marketing Festival, arriva a Rimini la settima edizione del più importante festival sull’innovazione digitale

Il Web Marketing Festival presenta oltre 70 eventi di formazione, arte, cultura, show e intrattenimento. Sono attesi ospiti del calibro di Mimmo Lucano, Federica Angeli della Repubblica, Alessandro Benetton di 21invest, Chiara Cocchiara (EUMETSAT) e Pietro Milillo di NASA.

Per la nuova edizione si prevedono 18.000 presenze e molte novità sul fronte della cultura e dell’offerta formativa. I partecipanti potranno scegliere oltre 10 workshop e tante iniziative all’interno di un programma arricchito rispetto all’anno scorso.

La novità significative però è relativa all’aumento delle sale. Si è passati dalle 45 alle 55 proposte, e ognuna rappresenterà un evento verticale sul tema trattato. Ci saranno perfino 5 eventi formativi a marchio Salesforce, SEOZoom, CNA Sala Video Strategy e Infinity. Gli eventi verticali riguarderanno incontri formativi sui “case studies”, tool e novità nell’ambito del Web e del Marketing. Oltre ai 150 relatori, si prevede la partecipazione anche di Brand come Alitalia, Barilla, Benetton, Burger King, Enel, Gameloft, Lenovo, Microsoft, Porche Italia, Zalando e molti altri.

Per consultare il programma completo, consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata (clicca qui), mentre per qualsiasi informazione i contatti utili sono i seguenti:

press@webmarketingfestival.it / Tel: 051 0951294