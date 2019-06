Sembra che la casa della mela morsicata, Apple, sia in procinto di avviare la produzione massiva dei suoi smartphone del 2019. Sono ben 3 gli smartphone che Cupertino presenterà a settembre: iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Nel frattempo che giunga settembre, però, pare che alcuni produttori di cover cinesi si siano già portate in avanti con il lavoro.

Ebbene sì, qualche giorno fa vi abbiamo parlato della comparsa di alcuni render di cover di iPhone 11. Questi hanno mostrato quello che sarà, a grandi linee, il design dei nuovi smartphone di Cupertino. Nelle scorse ore, invece, il noto sito americano 9to5Mac ha avuto l’occasione di toccare queste cover con mano. Andiamo a scoprire cosa è emerso.

Apple: le cover confermano il design dei nuovi melafonini

Il noto sito americano 9to5Mac sembra essere stato il primo a poter mettere le mani sulle cover dei melafonini del 2019. A detta dell’autore dell’articolo, le cover sono arrivate da produttori cinesi. Si tratta di semplici case trasparenti per iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R. Non c’è bisogno di dire che questo ha subito approfittato dell’occasione per provare le cover sugli attuali modelli di iPhone.

Dalla prova è emerso che i nuovi iPhone saranno effettivamente identici a livello di dimensioni rispetto agli attuali modelli. Differenze ci saranno per la paste posteriore. Le cover presentano, infatti, il riquadro che alloggerà le tre fotocamere su iPhone 11 e iPhone 11 Max e la doppia fotocamera su iPhone 11R. Stando a quanto dichiarato, pare che piccole differenze ci saranno anche per quanto riguarda l’allocazione di alcuni tasti laterale. Rimane solo un dubbio: si tratta di cover autentiche di iPhone 11? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.