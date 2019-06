Sembra che i prodotti della mela morsicata non siano più esclusivi come una volta. Se, infatti, un tempo era molto difficile trovare un prodotto Apple in offerta, ora è molto più facile grazie alle offerte dei diversi e-commerce e delle catene di elettronica. Nelle scorse ore, Amazon e non solo, hanno proposto un’offerta sui nuovi MacBook Air che potrebbe lasciare a bocca aperta molti fan di Cupertino.

Ebbene sì, su Amazon le abbiamo viste proprio tutte, da iPhone XR ai nuovi auricolari wireless AirPods di seconda generazione. Nessun prodotto sfugge agli sconti. Il noto e-commerce riesce ad accontentare davvero tutti con le sue offerte vantaggiose. Andiamo a scoprire insieme le novità di queste ore.

Apple: MacBook Air ad un prezzo davvero mozzafiato

Nelle ultime ore Amazon e Unieuro hanno proposto un’offerta sul nuovo MacBook Air a cui sembra davvero difficile rinunciare. Questo, infatti, viene proposto al prezzo super di 999 euro. Parliamo di quasi 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino, uno sconto pari a circa il 30%. Difficilmente si vedono offerte di questo tipo sui prodotti Apple. Ricordiamo che si tratta del nuovo MacBook Air aggiornato lo scorso ottobre. Ad essere in promozione, però, sono le uniche colorazioni grigio siderale e argento.

Il nuovo MacBook Air in offerta monta un processore Intel Core i5 di ottava generazione a 1,6 GHz e ha una memoria interna da 128 GB. Il nuovo modello monta lo strabiliante display retina presenta anche sulla gamma Pro. Beh che dire, un ottimo affare per coloro che hanno intenzione di acquistare un portatile di Cupertino.