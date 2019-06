Negli ultimi mesi si è parlato spesso degli smartphone pieghevoli. Questi risultano essere una categoria di smartphone totalmente nuova. Le tecnologie in questo ambito sono ancora in via di sviluppo e i primi device usciti indicano un livello di sviluppo ancora primordiale. Apple risulta essere una delle tante aziende che sembra aver mostrato interesse per questo nuovo ambito. Nelle scorse ore, l’azienda della mela morsicata ha presentato diversi brevetti riguardanti un iPhone pieghevole.

Ebbene sì, pare che anche il colosso della mela morsicata stia pensando di produrre un device pieghevole. Apple è conosciuta per essere molto cauta nei confronti delle nuove tecnologie. L’azienda vuole prendersi del tempo per considerare l’effettiva affidabilità di questi device. Se i test dovessero andare bene potremmo vedere un iPhone pieghevole nei prossimi anni.

Apple: i brevetti di iPhone pieghevole mostrano una tecnologia rivoluzionaria

Nelle scorse ore è giunta nota del fatto che il colosso di Cupertino ha registrato diversi brevetti riguardanti un device pieghevole. Di conseguenza viene confermato nuovamente l’interesse di Apple per il campo degli smartphone pieghevoli. La mela morsicata, però, non ha intenzione di correre. Questa non attuerà mai una mossa come quella di Samsung e Huawei. Apple vuole presentare uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista.

Le tecnologie mostrate nei brevetti di Cupertino indicano ad un prodotto rivoluzionario dalle caratteristiche innovative. Pare, infatti, che Apple stia lavorando ad un modo per rendere i device flessibili in più punti. Ci sono buone probabilità che l’azienda presenti uno smartphone pieghevole nei prossimi anni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo