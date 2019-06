L’azienda di Fortnite sta per rilasciare un aggiornamento molto importante per il suo battle royale. Parliamo della patch 9.20. Questa dovrebbe portare in campo numerose migliorie al gameplay, ma non solo. Nelle scorse ore è stato annunciato quello che sarà il nuovo oggetto introdotto nella patch. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, per la nuova patch 9.20 di Fortnite, Epic Games ha deciso di optare su qualcosa di davvero molto particolare. Parliamo di un oggetto che potrebbe stravolgere il gameplay, Inversione Tempesta. Come lo accoglierà la fiscale community del battle royale. Andiamo a scoprire i primi dettagli in merito alla novità in arrivo con l’aggiornamento 9.20.

Fortnite: Quali sono le caratteristiche di Inversione Tempesta?

A rivelare l’arrivo del nuovo oggetto Inversione Tempesta è stata la casa di Fortnite stessa, Epic Games. Questa, però, si è limitata solamente a dare una breve descrizione dell’oggetto all’interno della sezione notizie del gioco: “Scatena la tempesta oppure domarla, la scelta è tua”. Nulla di certo, quindi, è stato confermato in merito al funzionamento del nuovo oggetto. Tuttavia, numerose ipotesi sono state avanzate a riguardo. Si suppone, infatti, che questo possa provocare l’insorgenza di una mini tempesta che affligge danni agli avversari e che allo stesso tempo protegge chi la usa.

Siamo certi che la meccanica del nuovo oggetto sarà molto particolare. Ora, però, bisogna vedere quale sarà il riscontro della community appena l’aggiunta vedrà la luce. Ricordiamo che la patch 9.20 di Fortnite sarà disponibile a partire dalla giornata di domani. Sarà richiesto un download. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.