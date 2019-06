Apple: tvOS 13 trasforma Apple TV in una console per videogiochi

Nelle scorse ore si è tenuta la presentazione ufficiale degli aggiornamenti software del colosso di Cupertino. Uno decisamente molto interessante risulta essere quello per Apple TV, tvOS 13. Questo fornisce nuove potenzialità al piccolo gioiellino della mela morsicata. In questo articolo andiamo a scoprire quelle che sono le novità della release.

Apple TV è stato sempre considerato da molti un prodotto inutile. Nel corso degli anni, il colosso di Cupertino ha lavorato duramente per dare al suo device uno scopo. Ora, con l’arrivo dei nuovi servizi dell’azienda, Apple TV diventa più funzionale che mai. tvOS 13 è incentrato proprio sull’evidenziare queste funzionalità. Andiamo a scoprirlo.

Apple tvOS: i nuovi servizi integrati al meglio

Il colosso di Cupertino ha approfittato della presentazione del WWDC per mettere in risalto le potenzialità di Apple TV. Il nuovo tvOS 13 porta i nuovi servizi dell’azienda sul piccolo dispositivo rendendolo un vero e proprio portento. E’ stata introdotto il supporto multiutente. In questo modo ogni utente che utilizza il dispositivo può godere di un’interfaccia personalizzata. Inoltre, è stata cambiata la schermata home, questa diventa più intuitiva che mai.

Sembra che Apple abbia intenzione di trasformare Apple TV in una console per videogiochi. Durante l’evento ha infatti battuto sul nuovo servizio in arrivo, Arcade. A ragione di ciò, il gioiellino di Cupertino implementa il supporto per due tra i controller più utilizzati al mondo. Rispettivamente quello di Xbox e quello di PlayStation. Una scelta del genere potrebbe far fare il salto di qualità al prodotto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.