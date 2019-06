Fortnite: il pacchetto Wilde è ora disponibile negli store

L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha rilasciato il nuovo Starter Pack di Fortnite sugli store ufficiali. Si tratta del settimo pacchetto di questo genere. Ricordiamo che ultimamente, Epic Games sta mostrando un rilevante interesse per questo tipo di pacchetti. Quali saranno le novità introdotte con il nuovo Starter Pack?

Gli Starter Pack di Fortnite sono un’ottima occasione per entrare a far parte del mondo del battle royale. Nonostante il gioco sia gratuito, sempre più utenti decidono di fare acquisti in game per comprare oggetti decorativi. Gli Starter sono un ottimo compromesso tra divertimento e risparmio. Andiamone a scoprire i contenuti.

Fortnite: Wilde è disponibile in tutti gli store

Vi avevamo già parlato del pacchetto Wilde qualche tempo fa. Pare che a svelarlo per primi siano stati dei dataminer. Oggi, invece, il pacchetto ha fatto il suo debutto su tutti gli store ufficiali. Questo segue i precedenti già usciti ed è composto da una Skin viola, un dorso decorativo e ben 600 V-Bucks. Il costo del pacchetto è di 4.99 euro. La Skin di questo pacchetto è femminile e si chiama “Wilde” mentre il dorso decorativo abbinato è “Palette”.

Epic Games ha rilasciato il pacchetto su tutti gli Store del mondo. Tuttavia, pare che per quanto riguarda il mobile ci siano dei piccoli ritardi. Sulle piattaforme mobile il prezzo cambia, 5,49 euro. Il pacchetto sarà disponibile per tutta la durata della Stagione 9. Ricordiamo che a breve dovrebbe essere presentato anche un nuovo pacchetto di Leggende molto interessante. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.