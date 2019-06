Qualche giorno fa abbiamo assistito alla presentazione di uno dei software Apple più attesi dell’anno, iOS 13. Questo porterà iPhone su un altro livello. Ad essere introdotte, infatti, sono state una miriade di funzionalità molto interessanti. Sicuramente degna di nota è la nuova modalità Dark. Tuttavia, non tutti gli utenti potranno godere dei benefici del nuovo aggiornamento software. Molti iPhone e iPad saranno infatti esclusi.

Ebbene sì, pare proprio che questo fosse una delle preoccupazioni più grandi da parte degli utenti. iOS 12 è stato ricordato come l’aggiornamento in grado di dar nuova vita ai dispositivi datati. Lo stesso discorso non può essere fatto per il suo successore. Come già anticipato qualche tempo fa, il nuovo iOS 13 escluderà parecchi iPhone. Andiamo a scoprire quali saranno i modelli che non riceveranno l’aggiornamento.

Apple decide di sfoltire la lista dei device aggiornabili

Il colosso della mela morsicata ha deciso di far fuori con iOS 13 non una, ma ben due generazioni di iPhone. Non riceveranno l’aggiornamento iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Tutti si aspettavano un’uscita di scena di iPhone 5s, ma nessuno immaginava che Apple potesse tagliare fuori due generazioni. Resterà salvo iPhone SE che insieme a iPhone 6S risulteranno essere i modelli base che riceveranno il software.

Anche sul fronte iPad è stata fatta una bella pulizia. Il nuovo iPadOS taglierà fuori l’iPad Air del 2013 e la seconda e terza generazione di iPad mini. Inoltre, verranno tagliati fuori anche tutti gli iPod touch al di fuori dell’ultimo arrivato. Beh che dire, Apple ha deciso di dare una bella sfoltita. Non c’è bisogno di dire che ciò ha reso scontenti una consistente fetta di utenti. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.