L’azienda della mela morsicata ha svelato negli scorsi giorni gli aggiornamenti software per tutti i suoi dispositivi. Una delle novità assolute è stata il debutto del nuovo sistema operativo dedicato ad iPad, iPadOS. Apple sta cercando di rendere i suoi tablet, e non solo, i più funzionali possibili. Con iOS 13 e iPadOS arriva finalmente il supporto per i mouse. Peccato però che lo scopo dell’aggiunta non sia quello che tutti pensiamo.

Si parla dell’aggiunta del supporto per i mouse su iPhone e iPad da molto tempo. Sono stati molti i fan della mela morsicata che hanno chiesto all’azienda di aggiungere la feature. Sembrerebbe che Apple abbia assecondato le richieste degli utenti. In realtà, la motivazione dell’aggiunta risulta essere di ben altra natura. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple:con iOS 13 iPad e iPhone supportano i mouse

L’azienda di Cupertino sta facendo davvero passi da gigante con i suoi software. L’aggiunta del supporto per i mouse sarà una novità che in molti proveranno. Ricordiamo che Apple non ha aggiunto la feature per assecondare le richieste degli utenti. Questa, infatti, ha tenuto a precisare che l’introduzione è rivolta a tutti coloro che hanno difficoltà motorie. In tal caso, il mouse viene proposto come un sostituto delle dita sul touch. La funzione si potrà trovare all’interno della sezione dell’Assistive touch.

Ad essere supportati sono tutti i tipi di mouse, sia USB che Bluetooth. Siamo sicuri che saranno in molti gli utenti che proveranno ad utilizzare la nuova feature, in particolare su iPad. Non sappiamo se in futuro Apple deciderà di considerare la feature come rivolta a tutti. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.