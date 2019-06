Il Samsung Galaxy S10 è in vendita solo da alcuni mesi, ma la casa coreana annuncia già di avere in mente di introdurre nuove funzionalità e un design rinnovato per il suo modello di punta. L’azienda ha appena rilasciato un aggiornamento per il suo S10, che non solo risolve alcuni fastidiosi bug, ma aggiorna anche la modalità notturna della fotocamera posteriore.

Aggiornamenti in vista per Samsung S10 e S10+

Samsung avrebbe anche migliorato la qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione. Oltre alle migliorie relative alle foto notturne, è disponibile anche il supporto per consentire alle app, incluso WhatsApp, di accedere all’obiettivo grandangolare, ora disponibile nel comparto fotografico del nuovo S10.

Questo nuovo aggiornamento consente inoltre di migliorare la qualità dei selfie durante l’utilizzo di alcune applicazioni con il campo di visualizzazione completo a 80 gradi. Questi sono sicuramente degli aggiornamenti molto interessanti, ma c’è anche una novità per quello che riguarda l’uscita di nuove colorazioni per S10. È già stato rivelato infatti che S10 e S10+ vanteranno una inedita colorazione in rosso, che stando alle indiscrezioni raggiungerà gli scaffali solo alla fine di questo mese.

Nuovi colori e design aggiornato

Sembra che una rivisitazione del design possa arrivare anche per la versione più economica: S10e. L’aggiornamento includerà un display da 5,8 pollici, fotocamera posteriore a doppia lente, batteria da 3,100 mAh e un processore più veloce.

L’azienda coreana non è nuova ad aggiornamenti in “corso d’opera” per i suoi modelli più apprezzati, in particolar modo riguardo il lancio di nuovi colori dopo l’uscita dei modelli standard. Quasi tutte le sue precedenti ammiraglie infatti, sono state rinnovate nei mesi successivi alla loro messa in vendita, ma soltanto il tempo potrà dirci se gli appassionati avranno saputo apprezzare la dedizione di Samsung, che ha spesso dimostrato di non dimenticare i propri utenti.