L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha nelle scorse ore rilasciato un aggiornamento molto importante di Fortnite. Parliamo della versione 9.20. Oltre a questo, sono state rilasciate anche le nuove sfide della settimana 5 della Stagione 9. In questo articolo andiamo proprio a parlare delle varie challenge.

Oramai è una prassi, ogni settimana vi esponiamo quelle che sono le sfide settimanali del più noto battle royale di sempre. Ricordiamo che Epic Games propone le sfide settimanali per permettere di avanzare velocemente con i livelli del Pass Battaglia. Andiamo a scoprire in cosa consistono le sfide della settimana 5.

Fortnite: ecco tutte le challenge della settimana 5 della Stagione 9

Come al solito, Epic Games ha proposto ben 7 sfide settimanali. Tre sono rivolte a tutti mentre 4 sono riservate ai possessori del Pass Battaglia. Se completate tutte, queste forniscono ai giocatori ben 50 stelle del Pass Battaglia. Inoltre, basta completarne almeno 4 per aggiudicarsi anche 5000 punti esperienza. Ovviamente, non può mancare la schermata di caricamento esclusiva.

Ma andiamo a dunque, di seguito vi riportiamo tutte quelle che sono le sfide della Settimana 5 della Stagione 9 di Fortnite: 1) Infliggi danni agli avversari con Granate, Dinamite o Fialette puzzolenti. 2) Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari. 3) Elimina un avversario in partite diverse. 4) Completa un giro di pista nel deserto (sfida a 3 fasi). 5) Posiziona oggetti trappola in partite diverse. 6) Visita diverse turbine eoliche in una sola partita. 7) Eliminazioni nelle piattaforme aeree.