Amazon sta davvero sorprendendo tutti i fan della mela morsicata. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha proposto una serie di offerte dedicate al gioiellino smart della mela morsicata, Apple Watch. Ad essere in promozione, diversi modelli del device. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oramai è diventata una prassi, ogni settimana vi elenchiamo quelle che sono le offerte Apple proposte da Amazon. Oggi, andiamo a parlare delle numerose offerte rivolte ad Apple Watch. Scopriamo in questo articolo quali sono i modelli in promozione.

Amazon: ecco gli Apple Watch in promozione

Risulta essere davvero ampia la gamma di smartwatch Apple in promozione. Ovviamente, sono degni di nota tutte le offerte dedicate ai modelli di Apple Watch Series 4. Gli sconti proposti per le diverse varianti non sono elevati ma risultano essere pur sempre molto interessanti. Partiamo citando il modello di Apple Watch Series 4 da 44 mm GPS in alluminio grigio siderale e Sport loop. Questo viene proposto al prezzo scontato di 417 euro. Parliamo di circa 50 euro di sconto.

Un risparmio analogo lo si può ottenere anche per alcune delle varianti con connettività LTE e cassa in acciaio inossidabile. Anche gli Apple Watch Series 3 vengono proposti ad un prezzo scontato. La variante da 42 mm GPS in alluminio grigio e cinturino sport viene proposta a 299 euro. La stessa versione con connettività LTE, invece, 329 euro. In questo caso, parliamo di un risparmio superiore ai 100 euro rispetto al costo di listino. Beh che dire, Amazon propone sempre delle offerte molto interessanti. Questo risulta essere un ottimo momento per decidere di cambiare il vostro Apple Watch.