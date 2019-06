Sono passati ormai 30 anni da quando il buon caro e vecchio Sir Tim Berners-Lee ha programmato il World Wide Web permettendo così la nascita, sostanzialmente, dell’Internet che tutti noi conosciamo. Se questo è appunto l’anno del raggiungimento di questa cifra importante, oggi è invece proprio il compleanno di quest’uomo e per festeggiare entrambi gli avvenimento Campus Party Italia ha deciso di proporre un regalo a tutti i naviganti del Web.

Buon compleanno Web

Ecco come si descrivono: “Siamo un evento nato da una connessione internet, con la voglia di condividere passioni e interessi attorno alla rete e grazie ad essa. I partecipanti in giro per il mondo (i nostri campuseros) sono più di 600.000 giovani talenti consapevoli del loro impatto sul mondo, con la voglia di cambiarlo. Attivi, propositivi, ironici e intelligenti, chi partecipa a Campus Party lo fa per accrescere le proprie potenzialità grazie alla formazione offerta e trovare una strada per la propria idea – grazie alla connessione, appunto, con altri giovani, aziende, istituzioni, università e community.”

Per questo particolare evento è stato deciso che verrà prolungata una particolare offerta ovvero il biglietto Campusero avrà il prezzo per 30 giorni è costerà 30 euro. Questo biglietto garantisce la possibilità di avere accesso a tutte le aree con in aggiunta la possibilità di pernottare nel camping allestito apposta per tutti i geek. Si tratta di uno sconto enorme considerando che il prezzo iniziale era di 150 euro. In ogni caso questo è il link per accedere alla pagine dove effettuare l’acquisto di tale biglietto.