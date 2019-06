Epic Games ha finalmente rilasciato l’aggiornamento 9.20 di Fortnite. Questa ha portato molte novità all’interno del noto battle royale. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di un nuovo oggetto, inversione tempesta. Questo è finalmente arrivato all’interno del gioco. Quali saranno le sue caratteristiche?

Fortnite sta facendo passi da gigante negli ultimi tempi. Nonostante i problemi siano ancora molti, Epic Games sta facendo di tutto per rendere il suo videogioco migliore sotto tutti i punti di vista. Con la patch 9.20 non poteva mancare l’introduzione di un nuovo oggetto. In questo articolo andiamo a scoprire il funzionamento di inversione tempesta.

Fortnite: inversione tempesta sarà amato da molti

Epic Games è convinta che il nuovo oggetto sarà apprezzato da molti utenti. Come si può capire già dal nome, inversione tempesta permette di creare una sorta di zona di danno, ma non solo, il suo funzionamento risulta essere molto particolare. Ebbene sì, il nuovo oggetto di Fortnite permette di creare una zona piuttosto ampia che ha duplice funzione in base alla sua ubicazione. Se l’oggetto viene utilizzato nella zona sicura crea una zona di danni simile alla tempesta, se viene utilizzato all’interno della tempesta crea una zona di immunità da questa.

L’oggetto si può trovare a terra e nei forzieri. Questo risulta essere esclusivamente di rarità viola. Visto il particolare utilizzo, Epic Games ha deciso di limitare la quantità di inversione tempesta trasportabili a 1. Come reagiranno gli utenti al nuovo oggetto? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.