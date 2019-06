La NASA ha in programma il lancio di un piccolo elicottero spaziale, chiamato semplicemente “Mars“, sulla superficie di Marte accanto al suo rover Mars 2020 entro la prossima estate. E il robot ha appena superato un paio di importanti traguardi. Se tutto andrà secondo i piani, l’elicottero Mars verrà lanciato insieme al rover nel luglio 2020, in cima al razzo United Launch Alliance Atlas V, presso lo spazioporto di Cape Canaveral in Florida.

L’elicottero Mars è un robot volante dal peso di quasi 2 chili che verrà impiegato sulla superficie marziana dal rover per esplorare i dintorni e altri luoghi difficili da raggiungere per i veicoli terrestri. Potrebbe diventare il primo veicolo della storia a “stabilire la fattibilità dell’impiego di veicoli più pesanti dell’aria in volo su un altro pianeta“, secondo una dichiarazione delle NASA.

L’elicottero Mars permetterà di osservare Marte come mai prima

Il veicolo spaziale è stato appena sottoposto a una serie di test, per prepararlo al duro ambiente marziano. Ma ci sono ancora molte altre verifiche e prove da fare prima del via libera: a gennaio, l’elicottero ha infatti completato con successo il suo primo test di volo all’interno di una enorme camera del vuoto di 8 metri.

“Ci aspettiamo di completare i nostri test e apportare gli ultimi aggiornamenti al robot per consegnarlo all’hangar di High Bay 1 per l’integrazione con il rover entro quest’estate“, ha detto MiMi Aung, project manager dell’elicottero Mars presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, in un comunicato . “In realtà, possiamo dire di non avere mai davvero finito con i test sul velivolo fino a quando non riusciremo a volare stabilmente su Marte“.