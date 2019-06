Avi Loeb, presidente del dipartimento di Astronomia dell’Università di Harvard, ha avvertito che l’umanità sta seguendo lo stesso percorso che ha dettato la fine delle avanzate civiltà aliene. Secondo l’esperto, il passato di questi esseri extraterrestri può essere utile per salvare il futuro dell’umanità.

I cambiamenti climatici che hanno cambiato il pianeta per decenni e la produzione di armi sempre più potenti possono essere segnali di un pericoloso percorso per l’uomo.

Secondo Avi Loeb, un comportamento simile potrebbe aver decimato le razze avanzate di esseri alieni. “Una possibilità è che queste civiltà, simili a come ci comportiamo oggi, abbiano avuto una vita breve“, ha spiegato Loeb la scorsa settimana durante un discorso al summit su Humans to Mars tenutosi a Washington. “[Questi esseri alieni] pensano a breve termine e producono lesioni autoinflitte che possono finire per ucciderli“, ha detto l’esperto.

Gli extraterrestri hanno in comune con noi… l’estinzione!

Secondo Loeb, la ricerca della vita extraterrestre dovrebbe essere abbastanza ampia da tenere traccia degli artefatti lasciati dalle civiltà scomparse da allora, come le superfici planetarie bruciate e i prodotti della guerra nucleare su mondi alieni.

Se ci sono altri tipi di vita diversi da ciò che sappiamo, questa sarà la più grande scoperta scientifica di sempre, dice Loeb, considerando che questi esseri possono portare un ulteriore beneficio all’uomo: servire da esempio, mettendo l’umanità su un percorso più orientato e sostenibile.

“L’idea è che possiamo imparare qualcosa nel processo. Possiamo imparare a comportarci meglio l’uno con l’altro, a non iniziare una guerra nucleare, a monitorare il nostro pianeta e a garantire che sia abitabile finché possiamo mantenerlo abitabile“.

Potenzialità tecnologiche

Loeb sottolinea anche che ci sono altre ragioni che giustificano la ricerca di esseri extraterrestri, specialmente per quanto riguarda le potenzialità tecnologiche. “La nostra tecnologia ha solo un secolo di vita, ma se un’altra civiltà ha avuto miliardi di anni per sviluppare i viaggi spaziali, possono insegnarci come farlo“, ha detto. “La mia speranza è quella di trovare civiltà morte che ci ispirino a comportarsi meglio e ad agire meglio in un gruppo. L’altra speranza che abbiamo è che non appena lasceremo il Sistema Solare otterremo un messaggio indietro: benvenuto nel club interstellare“. E poi scopriremo che c’è “molto traffico che non conoscevamo“.

In realtà, sostiene Loeb, potremmo aver già intravisto questo traffico con Oumuamua, il primo oggetto interstellare mai osservato nel Sistema Solare. L’oggetto, che era anche etichettato come Star Messenger, potrebbe essere una navicella aliena.

Nonostante tutte le ipotesi fatte su questo corpo – che passano anche attraverso la possibilità che questo sia un asteroide – lo specialista sottolinea che l’importante è mantenere una mente aperta, senza escludere alcuna opzione in modo affrettato. “Dovremmo tenere le nostre menti aperte e non assumere che conosciamo la risposta in anticipo. Non dobbiamo fingere di sapere nulla“, ha detto.