La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha introdotto negli scorsi giorni il nuovo aggiornamento 9.20 di Fortnite. Questo ha portato in campo nuove e interessanti funzionalità. Peccato, però, che insieme ad esse siano giunte anche delle brutte notizie. E’ stata cancellata, infatti, una delle Skin più attese del gioco.

Come ben saprete, prima della loro uscita ufficiale nello store, le Skin di Fortnite vengono inserite dagli sviluppatori all’interno degli aggiornamenti. Questo processo avviene circa ogni due settimane. Alla fine della Stagione 8, Epic Games ha inserito nei codici di un’aggiornamento, una Skin molto particolare, Gemini. Questa non ha mai visto la luce e ora è stata addirittura rimossa dai codici.

Fortnite: che è successo alla Skin Gemini?

Molti utenti si sono infuriati per la scelta fatta da Epic Games. La Skin Gemini è rimasta all’interno dei codici del gioco per molti aggiornamenti consecutivi. Nessuno si aspettava che Epic Games decidesse di tagliarla fuori con l’ultima patch. Ricordiamo che la Skin prevede anche un dorso decorativo e un piccone. Inoltre, avrebbe dovuto presentare anche delle sfide per sbloccare un esclusivo stile aggiuntivo. In molti si sono scagliati nei confronti dell’azienda per non aver reso disponibile il costume.

Epic Games, ovviamente, non ha svelato le motivazioni della rimozione. Le possibilità sono due: da una parte troviamo i problemi tecnici e dall’altra un cambio di direzione. Ebbene sì, l’azienda potrebbe aver decido di rimuovere la Skin a causa di problemi tecnici con la Skin. In altra analisi, Epic Games potrebbe avere intenzione di proporla in associazione ad un pacchetto di V-Bucks. Ciò spiegherebbe il perchè della rimozione dai codici. Ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.