Con iOS 13 cambia davvero tutto. Una delle caratteristiche che il colosso della mela morsicata, Apple, ha voluto modificare risulta essere la tastiera dei suoi melafonini. Ebbene sì, la tastiera degli iPhone è sempre rimasta un passo indietro rispetto a quelle dei concorrenti. Con iOS 13, invece, questa farà un netto salto di qualità. Cosa cambierà rispetto al passato?

Il sistema operativo dell’azienda di Cupertino iOS è sempre stato criticato dagli utenti per essere poco aperto alla personalizzazione. Nel corso degli anni, però, questo aspetto ha avuto un netto miglioramento. Ad oggi, il sistema operativo Apple risulta essere alla pari della concorrenza sotto questo aspetto. Con iOS 13, la tastiera diventerà più funzionale che mai. Andiamo a scoprire insieme quali sono le novità.

Apple iOS 13: ecco le nuove funzioni della tastiera

Una delle nuove funzioni della tastiera di iPhone che molti utenti sicuramente ameranno si chiama QuickPath. Si tratta di una feature già vista su tastiere di terze parti. Questa, infatti, permette di comporre parole semplicemente scorrendo sulle varie lettere senza mai rilasciare il dito dallo schermo. Si tratta di una feature molto utilizzata dagli utenti Android. Con iOS 13, sarà possibile usarla anche con i melafonini.

Oltre a questa big feature, è stato introdotto anche un nuovo tasto dedicato alle emoji. Ora, infatti, non bisognerà più cliccare tra le varie tastiere per selezionare le emoji. Il tutto sarà molto più veloce ed intuitivo. La feature va ad affiancarsi alle nuove Sticker Memoji, una serie di emoji personalizzate per ogni utente.

L’ultima, ma non meno importante, feature riguarda le app native Apple. Da ora, infatti, alcune di queste supporteranno delle nuove barre degli strumenti. Queste permetteranno di effettuare diverse funzioni in maniera semplice e veloce. Beh che dire, con iOS 13 la tastiera di iPhone fa davvero un bell’upgrade. Non ci resta che aspettare e testare le nuove funzioni con mano. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.