La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poco rilasciato un nuovo importante aggiornamento di Fortnite, il 9.20. Questo ha introdotto molte novità, tra cui il nuovo oggetto inversione tempesta. All’interno dei codici, i dataminer hanno scovato l’arrivo di una nuova modalità all’interno del battle royale. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, pare che la nuova modalità a tempo limitato sia incentrata sui zombie. Non sarebbe la prima volta che vediamo questi mostri all’interno del battle royale di Epic Games. Nel corso del tempo, infatti, l’azienda ha proposto diverse modalità a tempo limitato incentrate su di essi. A corredare la modalità ci saranno anche delle sfide a tempo limitato. Andiamo a scoprirle insieme.

Fortnite: scopriamo tutte le sfide della nuova modalità a tempo limitato

A confermare l’arrivo di una nuova modalità all’interno del battle royale di Epic Games è stata una serie di dataminer. Questi hanno dichiarato che si tratterà di una modalità pienamente incentrata sull’uccisione degli zombie. Molto probabilmente, però, le meccaniche di gioco saranno differenti rispetto a quelle già viste per modalità simili. Stando a quanto si apprende dai codici di gioco, Epic Games proporrà anche una serie di sfide dedicate.

Si parla di ben 10 differenti sfide dove per completarle bisognerà accumulare una serie di punti di squadra. E’ chiaro, quindi, che si tratterà di una modalità a squadre. Le ricompense saranno diversi punti esperienza e una schermata di caricamento. Inoltre, se si completano tutte, si vincerà anche un’esclusiva Skin armi reattiva. La modalità dovrebbe vedere la luce a giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.