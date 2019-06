Il Dipartimento della Salute delle Hawaii ha rilasciato un comunicato stampa che avverte i visitatori dell’isola del rischio per la salute relativo a un verme parassitario che invade il cervello umano.

Secondo la dichiarazione, il verme si chiama Angiostrongylus. I funzionari della sanità hanno emesso un avvertimento dopo che tre casi non correlati sono stati registrati nei turisti che arrivavano sull’isola, aumentando fino a cinque il numero totale di casi nel 2019, la metà dell’anno precedente.

Quali i rischi

Quando è all’interno del cervello, il verme parassita causa la meningite, un processo infiammatorio che, occasionalmente, può essere fatale. I sintomi della malattia vanno da forti mal di testa e rigidità del collo a problemi neurologici e disabilità a lungo termine nei casi più gravi.

Secondo il Dipartimento della Sanità, la ricerca non è stata in grado di determinare la fonte dell’infezione, ma si ritiene che sia correlata al consumo di “frutta, verdura e altre piante” non lavate raccolte direttamente da alberi o terreni. Inoltre, uno dei turisti che ha avuto un test positivo ha confessato di aver mangiato una lumaca “a causa di una scommessa“.

“Riconosciamo che c’è ancora molto lavoro da fare per educare residenti e visitatori e assicurare che sappiano come prevenire la diffusione della malattia“, ha detto il direttore del Dipartimento della Salute Hawaiian Bruce Anderson in una dichiarazione.

Al momento, l’agenzia invita i visitatori e i residenti locali a lavare accuratamente tutti i prodotti con acqua pulita e a controllare, prima di ingerirli, che non ci siano lumache o altri vermi della terra che si nascondono nel cibo.