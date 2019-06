L’azienda della mela morsicata, Apple, sta mostrando di avere un grosso interesse per i suoi clienti. Nelle scorse settimane abbiamo assistito al rilascio di diverse versioni di iOS 12. Tutte queste hanno permesso di correggere diversi bug presenti nelle versioni precedenti. L’ultimo aggiornamento iOS, iOS 12.3.1 è stato surclassato nelle scorse ore da un’ultima release esclusiva per iPhone 8 Plus, iOS 12.3.2. Questa va a correggere un bug.

Cupertino sta lavorando attivamente in questi giorni sul fronte software. La casa, infatti, è alle prese con ben due differenti aggiornamenti iOS da lanciare. Da una parte troviamo il nuovo e strepitoso iOS 13, dall’altra la piccola realease che porta in gioco Apple Card, iOS 12.4. L’aggiornamento iOS 12.3.2 arriva totalmente a sorpresa ed è rivolto solamente ai possessori di iPhone 8 Plus. Scopriamo la motivazione di questa release.

Apple: iOS 12.3.2 risolve un fastidioso bug della fotocamera di iPhone 8 Plus

Ebbene sì, il nuovo aggiornamento iOS è stato lanciato con lo scopo di risolvere un fastidioso bug che affliggeva tutti i modelli di iPhone 8 Plus. Pare, infatti, che in alcuni casi i dispositivi non riuscivano a scattare foto Ritratto con effetto di profondità. Si trattava di un problema abbastanza fastidioso che l’azienda ha deciso di risolvere con un’aggiornamento dedicato. Non è la prima volta che Apple attua mosse di questo tipo.

Già in passato abbiamo assistito al rilascio di aggiornamenti software esclusivi per una cerchia ristretta di dispositivi. Il nuovo iOS 12.3.2 non è disponibile per tutti i dispositivi. Gli unici che potranno effettuare il download saranno i possessori di iPhone 8 Plus. La release, infatti, va a risolvere solamente il bug della fotocamera. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.