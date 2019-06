Epic Games sta facendo passi da gigante con il suo battle royale Fortnite. L’azienda propone un’aggiornamento del videogioco ogni settimana. All’interno delle release non solo novità ma anche numerose correzioni di bug. Nonostante i problemini al battle royale siano ancora molti, gli utenti sono sempre più soddisfatti. A breve uscirà un nuovo aggiornamento Contenuto, il 9.20. Questo porterà in campo una nuova arma di gioco.

Ebbene sì, pare che questa settimana Epic Games sfornerà una nuova arma all’interno del battle royale. A confermarlo i codici di gioco rilasciati con l’ultimo aggiornamento 9.20. A quanto pare si tratterà di un arma esplosiva. Parliamo del Lanciagranate di prossimità. Quale sarà il riscontro dei videogiocatori?

Fortnite: come sarà il nuovo Lanciagranate di prossimità?

E’ un po’ di tempo che Epic Games non introduce una nuova arma esplosiva all’interno del suo battle royale. L’ultima introduzione, infatti, risale alla scorsa stagione (Arco Esplosivo). L’aggiornamento Contenuto 9.20 di questa settimana porterà in gioco un arma proprio di questa tipologia, il Lanciagranate di Prossimità. Nelle scorse ore, Epic Games stessa ha annunciato l’arrivo dell’arma con una notifica all’interno della lobby del gioco.

Gli utenti hanno sempre accolto positivamente le armi esplosive. Al momento non sono stati resi noti i dettagli in merito alle caratteristiche nuova arma. Molto probabilmente, però, il danno che infliggerà sarò molto alto. Non sappiamo se questo nuovo Lanciagranate andrà a sostituire quello attualmente disponibile. Ricordiamo che la nuova arma verrà rilasciata con l’aggiornamento Contenuto 9.20 che dovrebbe uscire a breve. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.