Funghi, alcuni studi affermano che possono combattere la depressione

Alcuni studi hanno dimostrato che la psilocibina, una droga psichedelica presente in diverse specie di funghi, ha un'ottima azione antidepressiva.

Mentre dormiva su un letto dell’ospedale Hammersmith di Londra ingerendo capsule di psilocibina, il principio attivo dei funghi magici, Michael non aveva idea di cosa sarebbe successo dopo. Il 56enne sviluppatore di siti web part-time della contea di Durham, nel nord dell’Inghilterra, ha combattuto la depressione per 30 anni e ha provato a parlare di terapie e molti tipi di antidepressivi senza successo.

La morte di sua madre per cancro, seguita dal suicidio di un amico, lo aveva lasciato a uno dei suoi punti più bassi ancora. Cercando online per vedere se i funghi che spuntano nel suo cortile fossero la varietà allucinogena, si era imbattuto in un pioneristico studio medico all’Imperial College di Londra.

I funghi per combattere la depressione

Il processo, terminato nel 2016, è stato il primo studio moderno mirato alla depressione resistente al trattamento con la psilocibina, una droga psichedelica presente in natura in circa 200 specie di funghi. A diversi livelli, Michael e tutti gli altri 18 partecipanti hanno visto i loro sintomi ridurre una settimana dopo due trattamenti, compresa una dose elevata da 25 mg. Cinque settimane più tardi, nove su 19 pazienti hanno scoperto che la loro depressione era ancora significativamente ridotta (del 50% o più), risultati che sono rimasti sostanzialmente stabili per tre mesi.

Nel gennaio di quest’anno, il processo ha lanciato la sua seconda fase: uno sforzo ambizioso per testare la psilocibina su un gruppo più ampio e con più rigore scientifico (compreso un gruppo di controllo, a cui lo studio di Michael mancava), confrontando le prestazioni della droga con escitalopram, un antidepressivo comune. Il team ha ora trattato circa un terzo dei 60 pazienti e afferma che i primi risultati sono promettenti per la psilocibina.

L’attuale lavoro di Imperial è tra una serie di nuovi studi che un gruppo di professori, sostenitori di campagne e investitori spera porterà all’approvazione medica della psilocibina come trattamento trasformativo. Tra gli altri, a breve inizierà uno studio di 80 persone condotto dall’Usona Institute, un’associazione medica no-profit con sede nel Wisconsin e un processo al King’s College di Londra, nonché un processo per 216 persone che è già in corso negli Stati Uniti, Europa e Canada, gestito dalla Compass Pathways, società di scienze biologiche con sede a Londra.