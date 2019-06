Google Maps si aggiorna ed invia avvisi in caso di calamitÃ  naturali

Con l'ultimo aggiornamento di Google Maps è stato potenziato il SoS Alert, con avvisi istantanei riguardanti calamità naturali come terremoti, uragani ecc.

Con lo sviluppo di Internet e degli smartphone sempre più potenti, anche il modo di orientarsi durante un tragitto, una vacanza è cambiato. Se prima bastava seguire indicazioni o mappe cartacee, ora quasi tutti utilizzano nelle proprie macchine i navigatori satellitari, disponibili o sugli smartphone o direttamente a bordo del veicolo.

Senza dubbio, quello più utilizzato e completo, oltre a Waze, è Google Maps, della famosa società americana, che si aggiorna continuamente con aggiunta di nuove funzioni e modalità utili, proprio come successo con l’ultimo upgrade, con la nuova funzione di avviso in caso di calamità naturali.

La nuova funzione di Google Maps

Nel 2012, anche in Italia è sbarcato il servizio SoS Alert di Google, specifico per avvisare più persone possibili e nel minor tempo possibile di catastrofi naturali o calamità varie, per avvisare anche chi è alla guida e gestire il più possibile l’intenso flusso di traffico.

Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Google Maps, il servizio SoS Alert è stato notevolmente potenziato e arricchito di informazioni. Dopo un terremoto, infatti, Google invierà tutte le informazioni possibili ai residenti della zona, ma anche a chi ha programmato una meta da quelle parti. Vengono dunque consigliate zone alternative dove passare, in caso di strade danneggiate o incidenti, una gestione migliore del flusso di traffico.

Prendendo spunto dalle indicazioni meteo, può avvisare in anticipo di eventuali alluvioni ed uragani. Google Maps fornirà in tempo reale informazioni sulla zona che potrebbe essere colpita a breve dall’alluvione, indicando i luoghi più a rischio. Invece, in caso di uragano, mostrerà la traiettoria prevista, con possibile orario di arrivo nella meta indicata e consiglierà eventuali strade alternative.